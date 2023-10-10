Antalya'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'da "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, medikal malzeme temini için kamu hastanelerindeki doktor ve tıbbi sekreterlerle irtibatlı olarak rapor çıkartıldığını, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu medikal ürünlerin ödemelerinin tahsil edilerek vatandaşların dolandırıldığını ve kamu malının zarara uğratıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında doktor, tıbbi sekreter ve medikal firma sahiplerinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı, 15'ine adli kontrol şartı uygulandı.