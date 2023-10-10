Kaş'ta beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın çıktı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın çıktı.
Ova Mahallesi Patara Kavşağı'nda semt polikliniği yanındaki beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanında Ova Semt Polikliniği, iş yerleri ve evlerin de bulunduğu mağazanın deposunda başlayıp hızla yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun şekilde çalışma başlattı.
Vatandaşların, alevlere rağmen mağazadaki malzemeleri kurtarmaya çalıştığı görüldü.