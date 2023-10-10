Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Kaş'ta beyaz eşya ve mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde beyaz eşya ve mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kaş'ta beyaz eşya ve mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde beyaz eşya ve mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

        Ova Mahallesi Patara Kavşağı'nda semt polikliniği yanındaki beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yanında Ova Semt Polikliniği, iş yerleri ve evlerin de bulunduğu mağazanın deposunda başlayıp, dükkana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çalışma yaptı.

        Vatandaşların, alevlere rağmen mağazadaki malzemeleri kurtarmaya çalıştığı görüldü.

        Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, mağaza ve deposu kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Kaş'ta beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın çıktı
        Kaş'ta beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın çıktı
        Antalya'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 3'ü...
        Antalya'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 3'ü...
        Aksu'da "Sıfır Atık Eğitim Seminerleri" başlatıldı
        Aksu'da "Sıfır Atık Eğitim Seminerleri" başlatıldı
        MSB: Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
        MSB: Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
        Antalya'da "Side Gastro Caz Festivali" düzenlenecek
        Antalya'da "Side Gastro Caz Festivali" düzenlenecek
        Antalya'da arkadaşını kazara tüfekle öldüren sanık hakim karşısında
        Antalya'da arkadaşını kazara tüfekle öldüren sanık hakim karşısında