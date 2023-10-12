Antalya'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki bir adada mahsur kalan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki bir adada mahsur kalan 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi Başak Adası kayalık kısımda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.