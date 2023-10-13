Kumluca'da geri dönüşüm sergisi açıldı

–Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, atıkları geri dönüştürerek elde ettikleri ürünlerden "Geri Dönüşüm Sergisi" açtı.

Okul bahçesindeki serginin açılışında konuşan Kimya öğretmeni Hatice Kök, dünyayı tehdit eden en büyük küresel sorunun iklim değişikliği olduğunu belirtti.

Amaçlarının çevre okuryazarı bireyler yetişmesine öncülük etmek olduğunu vurgulayan Kök, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşlerinin başlattığı ve tüm dünya tarafından uygulamaya konulan sıfır atık projesinin bir parçası olarak bizde okulumuz öğrencilerimiz ile birlikte atıkları geri dönüştürmek istedik. Öğrencilerimiz ile birlikte en çok çevreye zarar veren atıkların başında gelen plastik atıklar, cam atıklar, kağıt atıklar, ahşap atıklar, kumaş atıklar gibi atıklardan çeşitli kullanım malzemeleri elde ettik. Bu malzemeleri burada sergileyerek öğrencilerimize örnek olmasını istedik." dedi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve diğer protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından davetliler sergiyi gezdi.

Sergi açılışına Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.