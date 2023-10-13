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        32. Alanya Triatlon Yarışları, 15 Ekim'de yapılacak

        Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenecek 32. Alanya Triatlon Yarışları, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:01
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        32. Alanya Triatlon Yarışları, 15 Ekim'de yapılacak
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        Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenecek 32. Alanya Triatlon Yarışları, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliğini taşıyan 32. Alanya Triatlonu organizasyonu kapsamında Junior Cup Alanya Yarışı ve 2023 Avrupa Triatlon Kupası düzenlenecek.

        Organizasyonun Alanya Belediyesi Meclis Salonu'ndaki basın toplantısında konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 32 yıl önce Alanya'da triatlonun başladığı dönemde spor turizminin dünyada daha bilinmediğini söyledi.

        Alanya'nın turizmi hayal ederek 32 yıl önce bunu başlattığını anlatan Yalçınkaya, triatlon etkinliğinin dünyada uzun süreli art arda gerçekleştirilen iki lokasyonundan birinin Alanya olduğunu ifade etti.

        Yarışların yarın teknik toplantılar ve sporculara parkurların tanıtımıyla başlayacağını dile getiren Yalçınkaya, "Yarışlar, pazar günü tek gün olarak gerçekleştirilecek. Organizasyon, Junior Cup Alanya Yarışları'yla başlayacak ve 2023 Avrupa Kupası ile sona erecek." dedi.

        Yalçınkaya, yıllar önce burada Türk sporcuların tur yiyerek diskalifiye olduğunu hatırlatarak, "Ancak artık Türk sporcular, kafa kafaya mücadele edecek noktaya geldi. Geçen sene sporcularımız çok iyi bir yarış çıkardı. Milli triatletlerimiz Gültigin Er ve Enes Kızılcık'tan burada pazar günü iyi bir sonuç bekliyorum." diye konuştu.

        Alanya'nın spor turizmine katkı sağlamak için de görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Yalçınkaya, 2025'in mart ayında 1500-2000 yabancı sporcunun katılacağı özel bir organizasyonla ilgili görüşmelere başladıklarını da sözlerine ekledi.

        - Yücel: "Alanya Triatlonu, sürekliliği olan dünyada iki noktadan biri"

        Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, triatlon denince Türkiye'de ve Avrupa'da Alanya'nın akla geldiğini söyledi.

        Geçen yıl en iyi organizasyon ödülünü, bir önceki sene de süreklilik ödülünü Alanya olarak aldıklarını hatırlatan Yücel, "Alanya Triatlonu, sürekliliği olan dünyada iki noktadan biri. Bunu sağlayan ve bugüne kadar gelmesinde emeği olan herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. 23 ülkeden 250'ye yakın sporcu katılıyor. Milli sporcularımız Gültigin Er ve Enes Kızılcık ile yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Sporun başkenti Alanya'da herkesi bu güzel organizasyona davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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