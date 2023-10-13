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        Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:04
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        Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

        İdman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

        Akdeniz ekibi, çalışmalarına Atakaş Hatayspor ile yarın 17.30'da tesislerinde yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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