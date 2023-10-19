Alanya'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Büyükhasbahçe Mahallesi Mamadı mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 20 personel müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 1,5 dönüm alan zarar gördü.