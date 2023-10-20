Antalya'da arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olan sanığın müebbet hapsi istendi
Antalya'da arkadaşını silahla başından vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen genç hakkında müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Antalya’da arkadaşını silahla başından vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen genç hakkında müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 12 Şubat 2023 tarihinde, O.E.T'nin (19) evde tabancayla oynarken silahın ateş almasıyla alnından vurduğu belirtilen arkadaşı A.A'nın (19) ölümüne ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, olay öncesi A.A. ile O.E.T’nin buluşup ikamette otururken O.E.T’nin babasına ait tabancayı alıp arkadaşına doğrultarak "eller yukarı" diyerek tetiğe bastığı belirtildi.
A.A’nın yaralanması üzerine sanığın bir markete gidip yardım istediği anlatılan iddianamede, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan A.A’nın kurtarılamadığı anlatıldı.
İddianamede, otopsi raporunda A.A’nın ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası kırığı ve beyin kanamasından öldüğünün anlatıldığına işaret edilerek, sanık O.A.T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi talep edildi.
Olayda yaralanan A.A. kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmişti.