Antalya Bilim Festivali devam ediyor

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, yeni "Sivil Havacılık Modeli" ile pilot ve teknisyen yetiştirmek istediklerini söyledi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dokumapark'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bilim Festivali (BilimFest) devam ediyor.

Festival kapsamındaki konferansta gençlere sivil havacılığı anlatan Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek, yeni geliştirilen "Sivil Havacılık Modeli" ile pilot ve teknisyen yetiştirmek istediklerini anlattı.

Yüksek, matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yetkinliğin de artırılması gerektiğini kaydederek, "İyi bir makine mühendisi olmak istiyorsanız, iyi bir bilgisayar mühendisi olmak istiyorsanız, bir bilim adamı olmak istiyorsanız, matematiği ve ardından fiziği çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Öğretmenlerimize burada çok görev düşüyor. Sizleri her şeyden önce temel bilimlere hakim birer birey yapmaları gerekiyor. Bilim matematikle ifade edilen bir unsurdur." ifadesini kullandı.

- Prof. Dr. Mandal soruları yanıtladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gençlerin sorularını yanıtladı.

Bilim ve teknoloji temelli kalkınmaya gençlerinde dahil edilmesini amaçlayan "Stajyer Star Araştırmacı Programı" hakkında bilgi veren Mandal, "Ülkemizden başvuran çok öğrencimiz var. Herkese eşit imkan sunabilmek için TÜBİTAK yarışması olabilir, TEKNOFEST yarışması olabilir, herhangi birinden herhangi bir kategoride derece yapmış olmanız sizin stajyer öğrenci olmanızın önünü açıyor. Bu çok özel bir proje, başarmak için çalışmalısınız. Bazen çok çalışsanız da hemen olmayabilir, sabretmelisiniz. Başarı sonrasında gelecektir. Bir defa fikriniz olması demek, siz çok kıymetlisiniz demektir." diye konuştu.

Mandal, 2023 yılında kıtalararası düzenlenen uluslararası olimpiyat yarışmalarında Türkiye'nin fizik, kimya, biyoloji, matematik, bilgisayar ve astroloji dallarında 12 altın, 36 gümüş ve 26 bronz madalya kazandığını sözlerine ekledi.