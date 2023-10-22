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        Antalya'da TÜGVA üyeleri, Filistinliler için sabah namazında bir araya geldi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Antalya'da sabah namazında Filistinliler için dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 08:43 Güncelleme: 22.10.2023 - 08:52
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        Antalya'da TÜGVA üyeleri, Filistinliler için sabah namazında bir araya geldi
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Antalya'da sabah namazında Filistinliler için dua etti.

        Yivliminare Camisi'nde bir araya gelen TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, sabah namazı kıldı.

        İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        TÜGVA Antalya İl Temsilcisi Mert Topçuoğlu, namaz sonrası cami önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle çocuk, kadın, yaşlı ve genç binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

        Yakın bir geçmişe kadar üç semavi dinin halkları tarafından barış ve sükunetin hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşının yer aldığını belirten Topçuoğlu, insan hakları gözetilmeksizin Filistin halkının soykırıma uğradığını kaydetti.

        Tüm Müslümanlara birlik olma çağırısında bulunan Topçuoğlu, şunları söyledi:

        "Acımız, tepkimiz, gözyaşımız ve direnişimiz ortak olmalıdır. Terör devleti İsrail günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm insanlığın gözü önünde Filistin halkına soykırım uyguluyor. İsrail, yazılı tarihteki vahşetleri ve soykırımları bile utandıran saldırılarda bulunmaktan asla çekinmiyor. Bebek katili İsrail, her geçen gün aşağılık ve insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılarına bir yenisini daha ekliyor. Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve haklı gerekçesi bulunmuyor."

        Uluslararası toplumun yaşananları görmezden geldiğini ifade eden Topçuoğlu, "Dili, dini, ırkı fark etmeksizin hangi insan bu soykırımı görmezden gelebilir? Meşrulaştırılmaya çalışan bu katliamlar zincirini hangi insan savunabilir? Ancak bu katliamlar bizleri korkutamayacak. Bir ölüp, bin dirileceğiz." diye konuştu.

        Topçuoğlu, saldırıların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

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