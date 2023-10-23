PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Antalya'da PTT'nin 183'üncü kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

Törene, Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce, Baş Müdür Yardımcıları Halit Sezgin, Muhammet Karataş, Safi Apaydın, Antalya PTT Şube Müdürleri ve kurum personeli katıldı.

Buradaki törenin ardından 183'üncü müşteriye hediye takdim etmek amacıyla Antalya Güllük PTT Müdürlüğü'nde program düzenlendi.

Antalya PTT Başmüdürü İnce, programda yaptığı konuşmada, 23 Ekim 1840'da kurulan PTT AŞ'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak ülkenin dört bir yanında geniş hizmet ağıyla posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktaran İnce, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında yenilikçi çözümlerle vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunmayı geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İnce, şirket hizmetlerine ek olarak, sportif faaliyetlere destek verdiklerini, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine de katkı sağladıklarını kaydetti.

Programda, 183'üncü müşteriye filateli pul hediye edildi.