Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Alanya'da yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alanya'da yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale etti.

        Evlere sıçramadan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Antalya'da düzenlenecek "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı yapıl...
        Antalya'da düzenlenecek "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı yapıl...
        PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Antalya'da yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'da yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        2. Antalya Bilim Festivali'ne ziyaretçi akını yaşandı
        2. Antalya Bilim Festivali'ne ziyaretçi akını yaşandı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek
        Antalya sahillerinde yoğunluk
        Antalya sahillerinde yoğunluk