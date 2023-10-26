Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da şehit aileleri ve gaziler yamaç paraşütüyle uçuş yaptı

        Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da şehit aileleri ve gaziler yamaç paraşütüyle uçuş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Sosyal Hizmet Merkezi ve Alanya Havacılık Spor Kulübü üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Kleopatra Plajı'nda etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler, yaklaşık 700 metre yükseklikteki Yassıtepe mevkinden yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuşu yaptı.

        ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerle güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini söyledi.

        Organizasyonu yapmaktan büyük gurur, mutluluk duyduğunu anlatan Güngörmüş, "Başta Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına şehit aileleri ve gazilere minnettarlığımızı bilgilendirmek istedik. Bu etkinlikte destek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

        Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü şehit yakınları ve gazilerle havada kutlamak istediklerini kaydetti.

        Yamaç parşütü pilotu Ergun Ulu da şehit yakınları ve gazileri sektör olarak ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İnşallah Cumhuriyetimizin 200. yılında bizden sonra bayrağı devralacaklara da bu kutlamayı nasip eder." diye konuştu.

        Güneydoğu gazisi Enbia Büyükhan ise kendileri için düzenlemiş etkinlikten dolayı duygulandığını kaydederek, "İlk uçuş deneyimimdi. Benim için güzel ve hoştu. Katkı verenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        8. Kaleiçi Old Town Festivali başladı
        8. Kaleiçi Old Town Festivali başladı
        Kumluca'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Kumluca'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Antalya'da iş kadınını öldüren sanık ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi...
        Antalya'da iş kadınını öldüren sanık ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi...
        İnşaat şirketi sahibi Zehra'yı öldüren sanık: Beni dolandırdı
        İnşaat şirketi sahibi Zehra'yı öldüren sanık: Beni dolandırdı
        Antalya'da boş apartmanın giriş katında bir kişi ölü bulundu
        Antalya'da boş apartmanın giriş katında bir kişi ölü bulundu
        Serik'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergi açıldı
        Serik'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergi açıldı