Alanya'da şehit aileleri ve gaziler yamaç paraşütüyle uçuş yaptı Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Sosyal Hizmet Merkezi ve Alanya Havacılık Spor Kulübü üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Kleopatra Plajı'nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler, yaklaşık 700 metre yükseklikteki Yassıtepe mevkinden yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuşu yaptı.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerle güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini söyledi.

Organizasyonu yapmaktan büyük gurur, mutluluk duyduğunu anlatan Güngörmüş, "Başta Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına şehit aileleri ve gazilere minnettarlığımızı bilgilendirmek istedik. Bu etkinlikte destek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü şehit yakınları ve gazilerle havada kutlamak istediklerini kaydetti.

Yamaç parşütü pilotu Ergun Ulu da şehit yakınları ve gazileri sektör olarak ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İnşallah Cumhuriyetimizin 200. yılında bizden sonra bayrağı devralacaklara da bu kutlamayı nasip eder." diye konuştu.

Güneydoğu gazisi Enbia Büyükhan ise kendileri için düzenlemiş etkinlikten dolayı duygulandığını kaydederek, "İlk uçuş deneyimimdi. Benim için güzel ve hoştu. Katkı verenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.