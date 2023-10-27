Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'da yapacağı dalışı değerlendirdi:

        Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da yarın gösteri dalışı yapacak olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sporcu Şahika Ercümen, Antalya'da yapacağı dalışı değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da yarın gösteri dalışı yapacak olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Ercümen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretinde yaptığı konuşmada, Antalya'nın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

        Birçok dünya rekoruna bu bölgede imza attığını hatırlatan milli sporcu, "Antalya'nın birçok ilçesinde dalış antrenmanı yapıyorum. Antalya'nın bende yeri çok çok özel. Bundan sonra da Antalya'ya sık sık ziyaretlerim olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını Antalya'da bir dalışla kutlamak çok kıymetli. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        Başkan Böcek ise Ercümen'in Antalya'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Rekorlarından dolayı kutladığı sporcuya günün anısına plaket veren Böcek, Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
        UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
        Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır
        Alanyaspor, Sivasspor maçına hazır
        Antalya'da "Türkiye Yüzyılında Bin Çocuk, Bin Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Antalya'da "Türkiye Yüzyılında Bin Çocuk, Bin Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Asılı bayrağı indirip, üzerine bastı, akli dengesi bozuk çıktı
        Asılı bayrağı indirip, üzerine bastı, akli dengesi bozuk çıktı
        Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Antalya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
        Antalya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı