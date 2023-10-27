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        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:11
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        Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Öte yandan, Antalyaspor'un yeni başkanı Sinan Boztepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan AK Parti Antalya milletvekilleri, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, teknik ekip ve futbolculara başarı diledi.

        Boztepe, ziyaretin anısına Çavuşoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu "07" numaralı Antalyaspor forması hediye etti.

        Akdeniz ekibi, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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