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        Antalya'da 400 metrelik Türk bayrağı ile fener alayı düzenlendi

        Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:52
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        Antalya'da 400 metrelik Türk bayrağı ile fener alayı düzenlendi
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        Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta fener alayı düzenlendi. Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce insan, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

        Konyaaltı Caddesi girişinde bariyer kurarak geçiş sırasında katılımcıların üst aramasını yapan polis, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

        Katılımcılar, taşıdıkları 400 metrelik Türk bayrağı ve fenerlerle Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında kalabalık nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

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