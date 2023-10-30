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        Alanya'da tatil yaptığı otelde fenalaşan Alman turist öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve kaldığı otelde fenalaşan Alman turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:08
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        Alanya'da tatil yaptığı otelde fenalaşan Alman turist öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve kaldığı otelde fenalaşan Alman turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman vatandaşı Joerg Stieberitz (59) odasında rahatsızlandı.

        Eşinin yardım istemesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, fenalaşan Stieberitz'i ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

        Tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybeden Stieberitz'in cenazesi, ailesine teslim edildi.

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