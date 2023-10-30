Serik'te ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi Antalya'nın Serik ilçesindeki bir ev ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir ev ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişinin evinde ve otomobilinde arama yaptı.

Aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 78 mermi, 8 senet ve çek ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.