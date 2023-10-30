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        Serik'te ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi

        Antalya'nın Serik ilçesindeki bir ev ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:03 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:04
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        Serik'te ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi
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        Antalya'nın Serik ilçesindeki bir ev ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişinin evinde ve otomobilinde arama yaptı.

        Aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 78 mermi, 8 senet ve çek ele geçirildi.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

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