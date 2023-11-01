Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Likya Yolu'nda kaybolan 5 Alman turist jandarma tarafından kurtarıldı

        Antalya'nın Demre ilçesinde kaybolan 5 Alman turist, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Likya Yolu'nda kaybolan 5 Alman turist jandarma tarafından kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Demre ilçesinde kaybolan 5 Alman turist, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        İlçe Jandarma Karakol Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'de Çağıllı Plajı mevkisi Likya Yolu'nda Alman vatandaşı 2 yetişkin ve 3 çocuğun olduğu 5 kişilik bir grubun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi.

        Arama çalışmaları neticesinde 5 Alman turist, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından bulundu.

        Karadan intikalin zor olması nedeniyle Çağıllı Plajı'ndan sahil güvenlik botuyla alınan 5 turist, Çayağzı Yat Limanı'na götürüldü.

        Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Kaş'ta turizm faaliyetleri değerlendirildi
        Kaş'ta turizm faaliyetleri değerlendirildi
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak
        Kruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
        Kruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
        Antalya'da kayalıklarda bulunan kız çocuğunun cesedi ailesine teslim edildi
        Antalya'da kayalıklarda bulunan kız çocuğunun cesedi ailesine teslim edildi
        Falezlerde cesedi bulunan gencin, 1 haftadır aranan Aylin olduğu belirlendi
        Falezlerde cesedi bulunan gencin, 1 haftadır aranan Aylin olduğu belirlendi