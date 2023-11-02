Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 57. Ulusal Kongresi başladı Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 57. Ulusal Kongresi, 1400 bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 57. Ulusal Kongresi, 1400 bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongreye, Avrupa'dan, Balkan ülkelerinden ve Türkiye'den alanında uzman isimler katıldı.

Anesteziyoloji ve reanimasyon alanındaki güncel gelişmelerin ve yeniliklerin ele alındığı kongrede, uzmanlar bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla "Aydınlık 100'lere, Aydınlık Yüzlerle" temasıyla gerçekleştirilen kongrede, genç hekimler için kurs ve simülasyon programları da yer alıyor.

TARD Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de 7 bin anestezi uzmanı, 4 bin anestezi asistanı olduğunu belirten Erdem, "Kongremize 1400 bilim insanı katıldı, bunların 40'ını yabancı bilim insanları oluşturuyor. Onlar da bilgilerini, tecrübelerini aktaracaklar. Kongremizde 10 kurs düzenliyoruz." diye konuştu.

Erdem, kongrenin eğitimin bir parçası olduğunu bildirerek, kendi alanında uzman ve tecrübeli bilim insanlarının hem kurs hem konferanslar verdiğini vurguladı.

Bilgi paylaşımının önemine işaret eden Erdem, "Anestezi uygulamalı bir bilim. Bu uygulamada özellikle kursların tecrübeli kişiler tarafından verilmesi kıymetli. Bunu çok önemsediğimiz için kurslarımıza biraz daha ağırlık verdik." dedi.

Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Hilal Ayoğlu da hem bilimsel konularda tartışmaların yapıldığı hem asistanların kendilerini geliştirecekleri kursların düzenlendiği önemli bir kongre olduğunu söyledi.

Kongre, 5 Kasım'da sona erecek.