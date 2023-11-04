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        Antalya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:41 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:41
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        Antalya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı.

        Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sülüklü Plajı'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, plaja yakın bölgedeki ormanlık alanda 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.Ş, A.T, G.K. ve S.Y'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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