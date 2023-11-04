Antalya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı.

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sülüklü Plajı'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, plaja yakın bölgedeki ormanlık alanda 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.Ş, A.T, G.K. ve S.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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