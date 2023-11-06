Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları", "Konar Göçer", "Uzak Yakın Vol 2 Antalya" ve "Rönesans Rüyaları" sergileri ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları", "Konar Göçer", "Uzak Yakın Vol 2 Antalya" ve "Rönesans Rüyaları" sergileri ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da konserlerden sergilere, konferanslardan opera ve bale gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

        Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet'in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları" isimli NFT sergisi, festival kapsamında Side Antik Tiyatro'da sergileniyor.

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları dolayısıyla geçen hafta New York The Metropolitan Museum of Art'da (the MET) sergilenen, iki sanatçının NFT sergisi, kökleri Mezopotamya'ya uzanan, Osmanlı tezhiplerinde ve çinilerinde görülen, sonsuzu hedef alan, sınırlandırılmamış kompozisyon anlayışını teknolojiyle buluşturuyor.

        Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet'in, bu koleksiyon için devlet müzesinden özel izinle kronolojik şekilde benzersiz çini motiflerinin fotoğraflarını alarak, onları 4K olarak filmleştirildiği belirtildi. 50 eşsiz parçadan oluşan koleksiyon içinde çeşitli algoritmalarla kolajlanan bu çalışmalar, geleneksel sanatların zamansızlığını sanal dünyada gözler önüne sererek blockchain üzerinde saklanarak korunuyor.

        - Antalya Nekropol Müzesi'nde "Konar Göçer" sergisi

        Festivalin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını gerçekleştirdiği Antalya Nekropol Müzesi'nde "Çoban Ressam" olarak anılan Sinan Demir'in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaştığı "Konar Göçer" isimli sergi ziyaretçilerle buluşuyor.

        Sanatçının sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı sergi, festival boyunca 10.00-21.00 saatlerinde meraklılarını bekliyor.

        - "Uzak Yakın Vol 2 Antalya" sergisi 20 Kasım'a kadar açık kalacak

        Çağdaş sanat dijital platformu Kolekta'nın "Uzak Yakın Sergiler" projesi, çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçıların erişilebilirliğini ve etkileşimini güçlendirmek için İstanbul dışına taşan yeni bir sanat platformu olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Festival kapsamında ikincisi gerçekleşen "Uzak Yakın Vol 2 Antalya", 20 Kasım'a kadar Antalya Kaleiçi'ndeki Belmondo Evi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

        Sergide, resimden fotoğrafa, heykelden dijitale farklı disiplinlerde üretim yapan 30 sanatçının eseri yer alıyor.

        Festivallerin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol'un "Rönesans Rüyaları" dijital veri heykeli, Antalya'da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Türkiye Diyanet Vakfı, yıl sonuna kadar 800 bin fidanı toprakla buluşturaca...
        Türkiye Diyanet Vakfı, yıl sonuna kadar 800 bin fidanı toprakla buluşturaca...
        Alanya'da muz bahçesine devrilen aracın sürücüsü yaralandı
        Alanya'da muz bahçesine devrilen aracın sürücüsü yaralandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Düğün dönüşü kaza; 2 kuzen öldü, 1 ağır yaralı
        Düğün dönüşü kaza; 2 kuzen öldü, 1 ağır yaralı
        Antalya'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'ün cenazesi ailesine teslim edildi
        İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'ün cenazesi ailesine teslim edildi