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        Alanya Gazeteciler Cemiyeti "Medya Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

        Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "2022 Yılı Medya Başarı Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:46
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        Alanya Gazeteciler Cemiyeti "Medya Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu
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        Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "2022 Yılı Medya Başarı Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

        AGC Başkanı Gaye Coşkun, birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerinin son derece titiz bir çalışma neticesinde, Alanya'da yılın gazetecilerini seçtiklerini söyledi. Jüri, ilçede görev yapan gazetecilerin 15 kategoride eserlerini değerlendirilerek ödüllendirdi.

        AGC, yarışma dışında ulusal medyadan Fuat Kozluklu, Deniz Zeyrek ve Coşkun Aral'ı da ödüle layık gördü.

        AGC'nin "2022 Yılı Medya Başarı Ödüllerinin şunlar olduğu açıklandı:

        Gazete Haberi / Mehmet Al/ Gerçek Alanya

        Gazete Haberi: (Jüri Özel Ödülü) / İbrahim Akdağ / Alanya Güneşi Gazetesi

        Güncel Yazılar / Mehmet Dikici / Alanya Postası Gazetesi

        Sayfa Düzeni / Gizem Çetinkaya / Gerçek Alanya Gazetesi

        Gazete Röportaj / Özlem Kaygusuz / Alanya Postası Gazetesi

        Gazete Röportaj (Jüri Özel Ödülü) / Asiye Araz / Inkjection Dergisi

        Reklam Tasarım / Büşra Taşar / Alanya Time Dergisi

        TV Haber / Servet Sipahioğlu / ATV Televizyonu

        Montaj Kurgu Jenerik / Işıl Fatma Arslan / Alanya Time Haber /

        TV Spikerlik / Özlem Kaygusuz / Alanya Posta TV

        Kültür Programı / Raşit Fehmi Raşitoğlu / Alanya Posta TV

        Spor Programı / Uğur Veysel Okşar / Digi Z TV

        Dijital Medya Köşe Yazısı / Ayhan Çetinkaya / Habercialanya.com

        Dijital Medya Fotoğraf / Mert Cantürk / Anadolu Ajansı

        Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü / Fadıl Kösedağ / İhlas Haber Ajansı

        Ödül törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve STK temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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