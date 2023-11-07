Alanya Gazeteciler Cemiyeti "Medya Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "2022 Yılı Medya Başarı Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

AGC Başkanı Gaye Coşkun, birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerinin son derece titiz bir çalışma neticesinde, Alanya'da yılın gazetecilerini seçtiklerini söyledi. Jüri, ilçede görev yapan gazetecilerin 15 kategoride eserlerini değerlendirilerek ödüllendirdi.

AGC, yarışma dışında ulusal medyadan Fuat Kozluklu, Deniz Zeyrek ve Coşkun Aral'ı da ödüle layık gördü.

AGC'nin "2022 Yılı Medya Başarı Ödüllerinin şunlar olduğu açıklandı:

Gazete Haberi / Mehmet Al/ Gerçek Alanya

Gazete Haberi: (Jüri Özel Ödülü) / İbrahim Akdağ / Alanya Güneşi Gazetesi

Güncel Yazılar / Mehmet Dikici / Alanya Postası Gazetesi

Sayfa Düzeni / Gizem Çetinkaya / Gerçek Alanya Gazetesi

Gazete Röportaj / Özlem Kaygusuz / Alanya Postası Gazetesi

Gazete Röportaj (Jüri Özel Ödülü) / Asiye Araz / Inkjection Dergisi

Reklam Tasarım / Büşra Taşar / Alanya Time Dergisi

TV Haber / Servet Sipahioğlu / ATV Televizyonu

Montaj Kurgu Jenerik / Işıl Fatma Arslan / Alanya Time Haber /

TV Spikerlik / Özlem Kaygusuz / Alanya Posta TV

Kültür Programı / Raşit Fehmi Raşitoğlu / Alanya Posta TV

Spor Programı / Uğur Veysel Okşar / Digi Z TV

Dijital Medya Köşe Yazısı / Ayhan Çetinkaya / Habercialanya.com

Dijital Medya Fotoğraf / Mert Cantürk / Anadolu Ajansı

Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü / Fadıl Kösedağ / İhlas Haber Ajansı

Ödül törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve STK temsilcileri katıldı.

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