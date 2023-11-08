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        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:12
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        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor
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        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekim ayında, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 28 kilogram esrar, 43 kilogram skunk, 7 kilogram metamfetamin, 2 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 135 bin sentetik ecza maddesi, 1 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 5 bin 400 uyuşturucu hap, 30 hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 56 fişek ele geçirildi.

        943 uyuşturucu operasyonunda ekipler tarafından yakalanan 1044 şüpheliye adli işlem yapılırken 65 aranan kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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