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        Komşularının şikayetçi olduğu silahlı kişi, özel harekat ekiplerince evden çıkarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, komşularının şikayeti üzerine gelen polise kapıyı açmayan silahlı şahıs, özel harekat ekiplerince evden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:31 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:01
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        Komşularının şikayetçi olduğu silahlı kişi, özel harekat ekiplerince evden çıkarıldı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, komşularının şikayeti üzerine gelen polise kapıyı açmayan silahlı şahıs, özel harekat ekiplerince evden çıkarıldı.

        Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak'taki evde yaşayan R.K'nin (52) gürültü yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği yönünde komşularınca ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören şahıs, elindeki silahla evinin balkonuna çıktı.

        Polis ekipleri uzun süre R.K'yi ikna etmeye çalıştı.

        Şahsın kapıyı açmaması nedeniyle bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan R.K. polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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