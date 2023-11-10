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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), aşk ve tutkunun, dansın büyüsüyle ihanet ve ölüme karıştığı "Carmen" balesini, kasımda iki temsil ile sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:26 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:26
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), aşk ve tutkunun, dansın büyüsüyle ihanet ve ölüme karıştığı "Carmen" balesini, kasımda iki temsil ile sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, güzelliği ve kendine olan sonsuz güveniyle erkekleri etkileme gücüne sahip olan Carmen'in hikayesi bale sahnesinde hayat buldu.

        Müzik düzenlemesini Hakan Kalkan'ın yaptığı, George Bizet'in müziği ve Konstantin Uralsky'nin koreografisi ile "Carmen" 14 ve 16 Kasım'da saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Şef Hakan Kalkan'ın orkestrayı yönettiği ve başkemancılığı 14 Kasım'da Sibel Aydın'ın, 16 Kasım'da Demet Emen'in üstlendiği eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

        Kazananın ve kaybedenin olmadığı dramatik bir aşk hikayesi olan eserde "Carmen" rolünü Iaroslava Volkova, "Don Jose" rolünü Artemii Pliusnin, "Toreador" rolünü Artur Ivanov ve "Carmen'in Karanlık Yüzü" rolünü Milina Fidan Özbek canlandıracak.

        Eserin koreografi Konstantin Uralsky, bale prodüksiyonunda bu kült hikayenin ana hatlarını sanatseverlere sunmayı ve bu novellayı George Bizet'in güçlü müzikleri ile birlikte dansın diline tercüme etmeyi arzu ettiğini bildirdi.

        Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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