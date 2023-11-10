Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kruvaziyer "Amadea" Alanya Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı "Amadea" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kruvaziyer "Amadea" Alanya Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahama bayraklı "Amadea" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Rodos'tan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Alman 471 yolcu ve 314 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

        Kruvaziyer akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" balesini sahneleyecek
        Büyük Önder Atatürk, Antalya ve çevre illerde anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Antalya ve çevre illerde anıldı
        Mustafa Kemal'in minyatür kıyafetleri, Atatürk kitre bebeklerinde can buldu
        Mustafa Kemal'in minyatür kıyafetleri, Atatürk kitre bebeklerinde can buldu
        Yapay zeka teknolojileri göz tedavilerinde kilit rol üstlenecek
        Yapay zeka teknolojileri göz tedavilerinde kilit rol üstlenecek
        "Kalp Kardeşleri" organ bağışının artması için çaba gösteriyor
        "Kalp Kardeşleri" organ bağışının artması için çaba gösteriyor
        Antalya'da küle dönen ormanlarda 5,5 milyon fidan toprakla buluştu
        Antalya'da küle dönen ormanlarda 5,5 milyon fidan toprakla buluştu