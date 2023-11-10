Antalya'da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Eğitim Merkezi açıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Eğitim Merkezinin açılışını yaptı.

Turan, açılış töreninin ardından Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasındaki Özel Güvenlik Denetleme Antalya Bölge Başkanlığı bünyesindeki merkezin eğitim ve sosyal etkinlik alanlarını gezdi.

Bülent Turan, özel güvenlik eğitiminde kullanılan cihazlar hakkında da bilgi aldı.

Açılışa, Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldı.

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