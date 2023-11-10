Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Eğitim Merkezi açıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Eğitim Merkezinin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:32 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Eğitim Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Eğitim Merkezinin açılışını yaptı.

        Turan, açılış töreninin ardından Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasındaki Özel Güvenlik Denetleme Antalya Bölge Başkanlığı bünyesindeki merkezin eğitim ve sosyal etkinlik alanlarını gezdi.

        Bülent Turan, özel güvenlik eğitiminde kullanılan cihazlar hakkında da bilgi aldı.

        Açılışa, Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Antalya'da Özel Güvenlik Eğitimleri Geliştirme ve Alan/Branş Eğitimleri Çal...
        Antalya'da Özel Güvenlik Eğitimleri Geliştirme ve Alan/Branş Eğitimleri Çal...
        Alman turistin 'Atatürk' saygısı
        Alman turistin 'Atatürk' saygısı
        Şeker-İş, Konya'da "Değişen Dünya Dönüşen Çalışan" çalıştayı düzenleyecek
        Şeker-İş, Konya'da "Değişen Dünya Dönüşen Çalışan" çalıştayı düzenleyecek
        (Görüntülü) TÜRK YILDIZLARI'NDAN 'ATA'YA SAYGI' UÇUŞU
        (Görüntülü) TÜRK YILDIZLARI'NDAN 'ATA'YA SAYGI' UÇUŞU
        Türk Yıldızları'ndan 'Ata'ya Saygı' uçuşu
        Türk Yıldızları'ndan 'Ata'ya Saygı' uçuşu
        Büyük Önder Atatürk, Antalya'nın ilçelerinde anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Antalya'nın ilçelerinde anıldı