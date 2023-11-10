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        Antalya'da tatil yapan turist, Atatürk'e saygısıyla dikkati çekti

        Antalya'da tatil yapan Alman turist, özel bir hastanede oluşturulan anma köşesindeki deftere yazdıklarıyla Atatürk'e saygısını ve Türkiye'ye sevgisini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:04 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:06
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        Antalya'da tatil yapan turist, Atatürk'e saygısıyla dikkati çekti
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        Antalya'da tatil yapan Alman turist, özel bir hastanede oluşturulan anma köşesindeki deftere yazdıklarıyla Atatürk'e saygısını ve Türkiye'ye sevgisini dile getirdi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan Alman turist Arkodius Tauk, ilçedeki özel bir hastaneye yakınını ziyaret etmeye gitti.

        Tauk, hastane girişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla Türk Bayrağı ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla oluşturulan anma köşesini fark etti.

        Anma köşesini inceleyen ve anı defterine duygularını yazan Tauk, 10 Kasım'da Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Tauk notunda, "Özel gününüzde uğruna bu kadar çok şey yaptığınız bir ülkede olmaktan mutluyum. Korkmadan." ifadelerini kullandı.

        Anma köşesine ilgisiyle hastane personelinin ve vatandaşların da dikkatini çeken turistin, konakladığı otelde saat 09.05'te düzenlenen anma törenine de katıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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