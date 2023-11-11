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        16. Üroonkoloji Kongresi Antalya'da başladı

        Türk Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlenen 16. Üroonkoloji Kongresi, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:14
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        16. Üroonkoloji Kongresi Antalya'da başladı
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        Türk Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlenen 16. Üroonkoloji Kongresi, Antalya'da başladı.

        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir oteldeki kongre kapsamında basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda bir konuşma yapan kongre başkanı Prof. Dr. Güven Aslan, kongrede ürolojik kanserlerin tüm yönlerini ele aldıklarını ifade etti.

        Kongrenin bilimsel kurul başkanı Prof. Dr. Levent Türkeri, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu söyledi.

        Erken teşhisin önemine dikkati çeken Türkeri, kadınlarda görülen meme kanserinde saptanan bazı genlerin prostat kanseri için de geçerli olduğunu ifade etti.

        Ailelerin kadın ya da erkek bireylerinde kanser varlığının sonraki kuşaklarda da aynı hastalıkların ortaya çıkma riskini arttırdığına dikkati çeken Türkeri, "Bu türden aile bireylerine sahip kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Halasında, teyzesinde meme kanseri olan bir erkeğin prostat kanseri olma riski artıyor. Hiç alakası yok gibi görünmekle birlikte birbiriyle çok alakalı genetik değişikliğe sahip bu hastalıklar. Onun için aile öyküsü giderek önem kazanmış durumda." dedi.

        Türk Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlker Tinay da kanser hastalarına "mucize" diye bazı gıda ürünlerinin satıldığına işaret ederek, "Hiçbir besin, yiyecek kanseri tedavi etmeye yaramıyor. Kanserin ortaya çıkmasını da engellemiyor. Kanser hastaları için mucize besin ya da içecek yok. Hastalar bu tuzaklara düşmesinler." diye konuştu.

        Basın toplantısına Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erman da katıldı.

        Kongre, 12 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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