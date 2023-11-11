Demre'de 300 fidan toprakla buluştu

Antalya'nın Demre ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, 300 fidan dikimi yapıldı.

Yavu Mahallesi'ndeki dikim etkinliğine, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Demre Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Köker, İlçe Jandarma Komutanı Mücahit Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçarslan, siyasi parti temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Cengiz, toprakla buluşturdukları her bir fidanın asırlık ağaçlara dönüşüp geleceğe bir nefes olmasını temenni etti.

Cengiz, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu hatırlattı.