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        Demre'de 300 fidan toprakla buluştu

        Antalya'nın Demre ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, 300 fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 21:16 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:16
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        Demre'de 300 fidan toprakla buluştu
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        Antalya'nın Demre ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, 300 fidan dikimi yapıldı.

        Yavu Mahallesi'ndeki dikim etkinliğine, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Demre Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Köker, İlçe Jandarma Komutanı Mücahit Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçarslan, siyasi parti temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte konuşan Cengiz, toprakla buluşturdukları her bir fidanın asırlık ağaçlara dönüşüp geleceğe bir nefes olmasını temenni etti.

        Cengiz, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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