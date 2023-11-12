Antalya'da yolcu otobüsünde 93 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 93 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle kaçak alkol taşınacağını ve satışının yapılacağını belirledi. .

Akseki ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada 93 litre kaçak alkol ile 6 sayfa sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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