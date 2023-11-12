Antalya'da boş binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında, iki katlı boş bina ve önünde park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında, iki katlı boş bina ve önünde park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Memurevleri Mahallesi 205 Sokak'ta iki katlı boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, iki katlı bina ile park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.