Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Elmalı'da otomobil çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

        Elmalı ilçesinde oto galeriden üç otomobil çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elmalı'da otomobil çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elmalı ilçesinde oto galeriden üç otomobil çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Yeni Mahalle'de bulunan bir oto galerinin sahibi olan Ali Gökçe, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde, 3 otomobilin çalındığını fark etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, oto galeriye giren kişilerin güvenlik kameralarının kablolarını kestikten sonra araçları anahtar ve ruhsatlarıyla birlikte çaldığı belirlendi.

        Polis ekipleri, şüphelilerden birinin sürekli olarak oto galeriye gelen A.U. olduğunu tespit etti. A.U. ve yanındaki iki kişi, Antalya il merkezinde polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

        Oto galeri sahibi Ali Gökçe, kısa sürede olayı aydınlatarak araçları kendilerine teslim eden ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Antalya Kültür Yolu Festivali sona erdi
        Antalya Kültür Yolu Festivali sona erdi
        Antalya'da düzenlenen 16. Üroonkoloji Kongresi sona erdi
        Antalya'da düzenlenen 16. Üroonkoloji Kongresi sona erdi
        Antalya'da düzenlenen 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı devam ediyor
        Antalya'da düzenlenen 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı devam ediyor
        Amatör balıkçı, olta ile 41 kiloluk akya yakaladı
        Amatör balıkçı, olta ile 41 kiloluk akya yakaladı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu: (...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu: (...
        Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolar old...
        Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar 180 milyon 312 bin 152 dolar old...