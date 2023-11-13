Elmalı'da otomobil çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Elmalı ilçesinde oto galeriden üç otomobil çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle'de bulunan bir oto galerinin sahibi olan Ali Gökçe, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde, 3 otomobilin çalındığını fark etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, oto galeriye giren kişilerin güvenlik kameralarının kablolarını kestikten sonra araçları anahtar ve ruhsatlarıyla birlikte çaldığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerden birinin sürekli olarak oto galeriye gelen A.U. olduğunu tespit etti. A.U. ve yanındaki iki kişi, Antalya il merkezinde polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Oto galeri sahibi Ali Gökçe, kısa sürede olayı aydınlatarak araçları kendilerine teslim eden ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.