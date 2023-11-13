Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Küçükköy Mahallesi'nde bulunan Küçükköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin soğuk hava deposunda yangın çıktı.

İçerisindeki plastik kasalar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilçe orman işletme müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, başka bir yere sıçramadan söndürüldü.

Yangının, elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

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