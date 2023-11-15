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        KUTSO, tükettiği elektrik enerjisini GES ile üretecek

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, hizmet binasının çatısına yapılan güneş enerji santrali montajının tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:56
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        KUTSO, tükettiği elektrik enerjisini GES ile üretecek
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        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, hizmet binasının çatısına yapılan güneş enerji santrali montajının tamamlandığını bildirdi.

        KUTSO Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Erdem Parçaoğlu'nun başkanlığında KUTSO'da gerçekleştirildi.

        Özen, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni yönetim kurulu ve meclis olarak birinci yıllarını tamamladıklarını söyledi.

        Bir yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Özen, Kumluca hizmet binasının çatısına yapılan güneş enerji santrali montajının tamamlandığını ve ay sonunda hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

        Özen, GES yatırımı sayesinde enerjiden ciddi tasarruf sağlanacağını bildirdi.

        Kaş'a yapılacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için de ciddi adımlar atıldığını aktaran Özen, ay sonunda müteşebbis heyetin oluşturulacağını kaydetti.

        OSB ile ilgili gelecek yıl tüm çalışmaları tamamlayarak 2025'te firmaların faaliyete geçmesini planladıklarını aktaran Özen, "OSB'nin bölgemiz ekonomisine katabileceği gücü düşündükçe şimdiden heyecanlanıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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