Antalya'da tedavisi tamamlanan yılan kartalı doğaya bırakıldı

Antalya'da yaralı halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki yılan kartalı, bir aylık tedavi ve rehabilitasyon sonrası doğaya salındı.

Doğada yaralı ve halsiz halde bulunduktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen kuş, bir aylık sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Kartal, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin de gözetiminde Güllük Dağı Termessos Milli Parkı'nda bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, AA muhabirine, özellikle göç dönemlerinde yırtıcı kuşların yaralanabildiklerini söyledi.

Kaya, bu kuşları Antalya Doğal Yaşam Parkı ile yaptıkları protokol kapsamında tedavilerini gerçekleştirdikten sonra yeniden doğal yaşam alanlarına saldıklarını ifade etti.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun da yılan kartalının nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Kanadı kırılan kuşun uzun süre beslenemediği için halsiz kaldığını anlatan Arsun, "Cerrahi müdahale ile kırığı onardık. Çok güçlü bir erkek kartaldı. Kendini çok çabuk toparladı. Uçmak istiyordu artık. Av ve eş bulabileceği bir ortama sağlıklı şekilde saldık. Bunun mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.