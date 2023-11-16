Türkiye'nin nar üretiminin dörtte birini karşılayan Antalya'dan 51 ülkeye ihracat HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye genelindeki nar üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştirildiği ve 51 ülkeye ihracat yapılan Antalya'da, bu yıl üreticinin ve ihracatçının yüzü gülüyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye genelindeki nar üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin gerçekleştirildiği ve 51 ülkeye ihracat yapılan Antalya'da, bu yıl üreticinin ve ihracatçının yüzü gülüyor.

Yaş sebze, meyve üretiminde ve ihracatında önemli bir potansiyele sahip Antalya'da, nar hasadı sona erdi.

Döşemealtı, Gazipaşa ve Serik başta olmak üzere hemen hemen her ilçesinde üretilen nar, toplanıp, boylarına göre sınıflandırıldı. İç ve dış pazar için ayrı ayrı paketlenen narlar, soğuk hava depolarına taşındı. Pazara sunulmayanları ise meyve suyu için fabrikalara yönlendirildi.

- Antalya'dan 51 ülkeye yaklaşık 26 milyon dolarlık ihracat

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, 1 Ocak - 13 Kasım tarihleri arasında Antalya'dan 51 ülkeye 25 milyon 876 bin dolarlık nar ihracatı gerçekleştirildi.

Bu dönemde en fazla nar Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, Ukrayna, Avusturya, Hollanda, İsveç, Fransa, Romanya ve Hırvatistan'a gönderildi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, Antalya'da yaklaşık 3,5 milyon dekar alanda sebze ve meyve üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılda yaklaşık 8 bin ton bitkisel üretim yapıldığını dile getiren Erkal, narın önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

- "Türkiye'nin nar üretiminin yüzde 25'ini Antalya karşılıyor"

Gerek üretimde gerekse ihracatta Antalya'nın önde gelen il olduğunu ifade eden Erkal, şöyle konuştu:

"60 bin dekar alanda yaklaşık 175 bin ton nar üretimimiz var. Bunun da dörtte birini ihraç ediyoruz. Üreticilerimiz oldukça memnun. Türkiye'de nar üretiminde birinci sıradayız. Türkiye'nin nar üretiminin yüzde 25'ini Antalya karşılıyor."

Erkal, Gazipaşa'da üretilen çekirdeksiz nar için coğrafi işaret tescil belgesi alındığını belirterek, Döşemealtı'nda üretilen nar için de çalışma yapıldığını bildirdi.

- "Bu yılki üretim oldukça iyi"

Üreticilerden Songül Patlar da 10 yıldır nar üretimi yaptıklarını söyledi. Narın haziranda çiçek açtığını, eylül-ekimde de hasadına başladıklarını anlatan Patlar, narları boyutlarına göre sınıflandırdıklarını ve iç ile dış pazara sunduklarını anlattı.

Narın küçük ya da yarık olanlarını meyve suyu için ayırdıklarını aktaran Patlar, "Meşakkatli bir iş. Bu yılki üretim de oldukça iyi." dedi.