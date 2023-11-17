Antalya'da ağaca çarpan minibüsteki 6 turist yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsteki 6 turist yaralandı.

Atilla A'nın kullandığı 07 AUF 154 plakalı minibüs, Antalya-Konya kara yolu Yarpuz mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 6 yabancı uyruklu yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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