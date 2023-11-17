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        Antalya'da ağaca çarpan minibüsteki 6 turist yaralandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsteki 6 turist yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:55
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        Antalya'da ağaca çarpan minibüsteki 6 turist yaralandı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsteki 6 turist yaralandı.

        Atilla A'nın kullandığı 07 AUF 154 plakalı minibüs, Antalya-Konya kara yolu Yarpuz mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, minibüste bulunan 6 yabancı uyruklu yaralandı.

        Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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