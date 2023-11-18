MHP Antalya Milletvekili Başkan'dan uzun vadeli milli enerji politikası çağrısı

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, enerjiye olan talebin arttığını belirterek, uzun vadeli enerji stratejisi çerçevesinde milli bir enerji politikası ortaya konulması gerektiğini bildirdi.

Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, enerji dağıtım şirketlerinin elektrik nakil hatlarının, gelişen sanayinin ve kentlerin ihtiyacını tam olarak karşılayamadığını belirtti.

Antalya'da enerji dağıtımı konusunda vatandaşların sorun yaşadığını aktaran Başkan, dağıtım şirketine yönelik çok sayıda şikayet bulunduğunu kaydetti.

Elektrik dağıtım şirketlerinden kaynaklı sorunların üzerinde durulması ve giderilmesi gerektiğini belirten Başkan, enerjiye olan talebin, nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmelere paralel artış gösterdiğini ifade etti.

Abdurrahman Başkan, şunları kaydetti:

"Bu durum ülke olarak uzun vadeli enerji stratejisi çerçevesinde milli bir enerji politikası ortaya koymamızı zorunlu kılmaktadır. Petrol ve doğal gazda dışa bağımlılık dikkate alındığında, son yıllarda Mavi Vatan Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan çalışmalar son derece önemlidir. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın en önemli ayaklarından bir tanesi de nükleer enerjidir. Nükleer santraller güvenlik tehlikesiyle tartışma konusu olsa da kesintisiz, sıfır karbonlu üretim için önemli görülmektedir. Türkiye'nin enerjide kendi kendine yeten bir ülke olması ve kendi kaynaklarını kullanması milliyetçiğimizin bir gereğidir. Bu yüzden bu yönde atılan ve atılacak adımları yürekten desteklediğimizi belirtmek istiyorum."