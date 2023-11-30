Antalya'da bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı.

Güllük Dağı Termessos Milli Parkı'nda devriye görevi yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekibi, bitkin halde bir yaban keçisi yavrusu buldu.

Yaban keçisi ekipler tarafından alınarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Burada aşıları yapılan keçinin tedavisine başlandı.