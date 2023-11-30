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        Antalya'da bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:32
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        Antalya'da bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu tedaviye alındı.

        Güllük Dağı Termessos Milli Parkı'nda devriye görevi yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekibi, bitkin halde bir yaban keçisi yavrusu buldu.

        Yaban keçisi ekipler tarafından alınarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

        Burada aşıları yapılan keçinin tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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