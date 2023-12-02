Antalya'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botta 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botta 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan takip neticesinde de ilçede 5 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.