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        Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda 5 Aralık Salı günü Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 22:19 Güncelleme: 03.12.2023 - 22:34
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        Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda 5 Aralık Salı günü Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

        Diğer futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladığı idman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

        Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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