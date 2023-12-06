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        Fener Rum Patriği Bartholomeos Antalya'da "Noel Baba" ayinini yönetti

        "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolaos için, ölüm yılında Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Kilisesi'nde ayin yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:31
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        Fener Rum Patriği Bartholomeos Antalya'da "Noel Baba" ayinini yönetti
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        "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolaos için, ölüm yılında Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Kilisesi'nde ayin yapıldı.

        Milattan sonra 4'üncü yüzyılda, 6 Aralık günü öldüğü kabul edilen Aziz Nikolaos için düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Demre'de Aziz Nikolaos'u anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        10 yıl aranın ardından bu kutsal ayini Demre'de yönetmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bartholomeos, "Dünyevi zenginliklerden arınarak, kendini çok küçük yaştan beri Yüce Tanrı'nın hizmetine adayan Aziz Nikolaos, her zaman yardıma muhtaç olanların yanında olmuştur. Bugün artık Demre olarak bilinen Myra'nın metropolitliğine kadar yükselen Aziz Nikolaos, mucizeleriyle insanlığa şifa oldu ve Yüce Tanrı katında azizlik makamıyla onurlandırıldı. Bizler de bir kez daha, çektiği çileleri dert etmeden, mucizeler yaratarak insanlığın yaralarını saran Aziz Nikolaos'un şefaatini dilemeye geldik." diye konuştu.

        Bartholomeos, Orta Doğu ve Türkiye'nin kuzeyinde süren savaşların bütün insanlığı derinden etkilediğini dile getirdi.

        - "Artık anneler ağlamasın, çocuklar korkmasın"

        Aziz Nikolaos'un evinde bir kez daha barışı dilediklerini vurgulayan Bartholomeos, şöyle konuştu:

        "Savaşların bir an evvel durması ve her iki bölgedeki gözü yaşlı insanlar için dua ettik. Artık anneler ağlamasın, çocuklar korkmasın, gencecik bedenler erkenden solup gitmesin. Akdeniz'den bir kez daha aynı denizi paylaştığımız komşu ülkelerimize, kalıcı barışın en kısa sürede gelmesini diliyoruz. 21'inci asırda ne yazık ki hala savaş, yerinden edilme gibi konular, insanlığın en büyük sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Tam 100 yıl önce mübadeleyle göç etmek zorunda kalan toplumumuzun bıraktığı bu topraklar, artık yeni göçlere yuva oluyor. Tüm dünyada ekolojik sorunların geri dönülmez sınırlara yaklaştığı günümüzde, bu sorunları ancak Yüce Tanrı'nın bizlere emrettiği gibi, kanaatkarlık, üretkenlik ve mütevazılıkla çözebiliriz. Tanrı'nın bizlere duyduğu sevgiyle bahşettiği güzelliklerin ve imkanların yeganeliğini, yaşam denilen hediyenin kutsiyetini kavrayabildiğimiz zaman, elbette dünyadaki birçok sorun da çözüm yoluna girmiş olacaktır."

        Bartholomeos, ayinin yapılmasında izin ve destekleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak hükümet yetkilileri ve yerel yöneticilere teşekkür etti.

        Ayrıca törene katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a da teşekkür eden Bartholomeos, "Bu vesileyle, Side'den Manavgat'a, Demre'den Alanya'ya kadar Antalya'nın çeşitli yörelerinde bulunan Ortodoks evlatlarımızın Noel bayramını kutlarız ve yaklaşan yeni yılınızı tebrik ederiz. Yüce Tanrı'nın sevgisi üzerinizde olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

        Demre Metropoliti Hrisostomos Kalaycı ise Aziz Nikolas'ın çocuk ve denizcilerin koruyucusu olduğunu söyledi.

        Nikolas'ı doğduğu, büyüdüğü ve başpiskopos olduğu Anadolu topraklarında andıklarını belirten Kalaycı, ayinin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm yetkililere teşekkür etti.

        Ayine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, Yunanistan ve Türkiye'den din adamları ve çok sayıda Ortodoks katıldı.

        Ayinde Ortodokslar, dua edip, mum yaktı. Ayine katılan birçok Rusya ve Ukrayna vatandaşının aynı sıralarda dua ettiği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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