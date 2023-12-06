Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Antalya - Alanya D 400 karayolu Kayaburnu köprü mevkiindeki emniyet şeridinde park halinde bulunan Mehmet Aytüre'ye ait 07 BGM 918 plakalı otomobile, Şevket Vural idaresindeki 07 ADD 13 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

        Otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Aytüre ile araçta yolcu olarak bulunan annesi Emine Aytüre yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Emine Aytüre, ekiplerce çıkartıldı.

        Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Araçta sıkışan Emine Aytüre'yi kurtarma çalışmaları sırasında telefonu çaldı. Kazaya müdahale eden vatandaşlardan biri telefonu açıp, karşıdaki yakınlarına anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

        Kamyonet sürücüsü Şevket Vural, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Alanya´da dolu ve sağanak etkili oldu
        Alanya´da dolu ve sağanak etkili oldu
        Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "ll Grande Piano" grubu sahne ala...
        Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "ll Grande Piano" grubu sahne ala...
        Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Antalya'da
        Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Antalya'da
        Batı Akdeniz'in 11 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı
        Batı Akdeniz'in 11 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı
        Fener Rum Patriği Bartholomeos Antalya'da "Noel Baba" ayinini yönetti
        Fener Rum Patriği Bartholomeos Antalya'da "Noel Baba" ayinini yönetti
        Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu
        Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu