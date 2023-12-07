Antalya'da 13. OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları başladı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" başladı.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" başladı.

Kurultay ve toplantı, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde "Sağlıkta Ortak Gelecek" temasıyla düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, sağlıkta karar alma mekanizmalarında kadın sayısının daha fazla olması gerektiğini belirtti.

TBMM'de kadın temsilinin yüzde 30'lara yaklaştığını ifade eden Ramazanoğlu, hastanelerde çalışan doktorların yüzde 50'sinin kadın olduğunu, başarılı olmalarına rağmen yönetim kademesinde yer alamamalarının üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Ramazanoğlu, gelişen, büyüyen Türkiye'de kadınların hem mecliste, yönetim kadrolarında ve karar alma mekanizmalarında yüzde 50 oranında temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayarak, mart ayında yapacakları kurultayı depremler nedeniyle bu aya ertelediklerini söyledi.

Programa katkı sunanlara teşekkür eden Bahat, özel sağlık sektöründe yaşadıkları sorunları dile getirerek, sorunların hızlı çözülemediğini aktardı.

Bahat, toplantılar kapsamında üç gün boyunca uzmanlar tarafından önemli konuların ele alınacağını sözlerine ekledi.

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ da Türkiye'nin dünya sağlık sektörüne dair sağlık hizmetleri sunumunda, inovasyon yaklaşımlar ve gelişmeler noktasında Türkiye'nin oyun kurucu olmasını nasıl sağlayacaklarını konuşmaları gerektiğini belirtti.

Altuğ, ancak toplantıda sektörün yaşadığı sıkıntıları konuşmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Son 2 yıldır Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarındaki güncellemelerin olmasının umut verici olduğunu ifade eden Altuğ, özel hastanelere yönelik denetim yönetmeliğinin değişmesi nedeniyle zorluklar yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye'nin hayrına hizmet etmeye çalışan bir sektör olduklarına dikkati çeken Altuğ, ülkenin ve milletin öz değerleri olduklarını bu nedenle sektöre sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı Banu Küçükel ise çok paydaşlı eko sistemi kurgulamak gerektiğini söyledi.

Kişinin doğduğu günden sağlıklı kalmasının parametrelerini oluşturacak, yaşlılığında huzurevinde veya evde bakımını sağlayacak sistemi şekillendirmek gerektiğini ifade eden Küçükel, "Sağlık çok derin bir yelpaze. Sağlıklı tarımdan iklime, çevreye kadar hepsini konu alan geniş bir alan. Yarınlara hazırlayacak bilgiye, tecrübeye sahibiz. Bunun için günlük problemlerden arındırılmamız lazım." diye konuştu.

Küçükel, artık belirsizlikten kaynaklanan sorunların çözülmesi gerektiğine işaret ederek, programa katkı sunanlara, sağlıkta gururlandıran yatırım yapanlara teşekkür etti.

Kongre, 10 Aralık'ta sona erecek.