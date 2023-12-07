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        Antalya'da binlerce dekar araziye su sağlayacak Kızılaliler Göleti'nde çalışmalar sürüyor

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaklaşık 2 bin 40 dekar araziye can suyu verecek Kızılaliler Göleti'nde gövde dolgusu işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:57
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        Antalya'da binlerce dekar araziye su sağlayacak Kızılaliler Göleti'nde çalışmalar sürüyor
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaklaşık 2 bin 40 dekar araziye can suyu verecek Kızılaliler Göleti'nde gövde dolgusu işlemleri sürüyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışma yapılıyor.

        Bu kapsamda Korkuteli ilçesinde inşa edilen Kızılaliler Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gölette gövde dolgusu imalatının sürdüğünü bildirdi.

        Çalışmaların yıl sonuna kadar aralıksız devam edeceğini belirten Balta, şunları kaydetti:

        "İnşaatta ulaşım yolları, dolusavak ve derivasyon kondüvisi imalatlarını bitirdik. 495 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yüzde 92'sini tamamladık. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar aralıksız devam edecek. 2023 yılı içerisinde projeyi bitirip, gölette su tutmayı amaçlıyoruz. Gölet sayesinde modern sulama ile tanışacak 2 bin 40 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Antalyalı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 19 milyon lira daha fazla kazanacak"

        Balta, temelden yüksekliği 32 metre olarak projelendirilen göletin gövdesinin homojen dolgu tipinde olduğunu ve 877 bin metreküp depolama hacmine sahip olacağını ifade etti.

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