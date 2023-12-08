Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı. Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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