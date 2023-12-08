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        Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:28
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        Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı. Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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