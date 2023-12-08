Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, 300 gram sentetik uyuşturucu ve 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, G.S, A.A. ve H.K. gözaltına alındı.

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